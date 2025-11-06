Já chegámos ao whatsapp!
Só visto: Marisa Susana recusa-se a dormir no quarto rosa com Bruno e... improvisa cama

No Diário do Secret Story 9, Marisa Susana e Bruno continuam juntos, amarrados por uma corda e chega a hora de se deitarem. A wedding planner recusa-se a dormir no quarto rosa e sugere que Bruno durma na cama de solteiro do quarto azul e ela em dois puffs. Bruna e Dylan não acreditam no que está a acontecer e decidem confirmar com os próprios olhos. A meio da noite, Marisa Susana decide colocar a corda no pé e, momentos depois Bruno acorda-a e juntos, vão até à casa de banho em modo zombies.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

  • Secret Story
  • Ontem às 20:00
