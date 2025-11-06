Só visto: Marisa Susana recusa-se a dormir no quarto rosa com Bruno e... improvisa cama

No Diário do Secret Story 9, Marisa Susana e Bruno continuam juntos, amarrados por uma corda e chega a hora de se deitarem. A wedding planner recusa-se a dormir no quarto rosa e sugere que Bruno durma na cama de solteiro do quarto azul e ela em dois puffs. Bruna e Dylan não acreditam no que está a acontecer e decidem confirmar com os próprios olhos. A meio da noite, Marisa Susana decide colocar a corda no pé e, momentos depois Bruno acorda-a e juntos, vão até à casa de banho em modo zombies.
