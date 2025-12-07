Sobe a temperatura! Sozinhos no quarto, Pedro e Marisa dão o beijo mais ‘quente’ de sempre

No Secret Story 9, Pedro e Marisa ficam sozinhos no quarto e aproveitam o momento para 'namorar', trocando o beijo mais 'quente' de sempre.

Ainda pode votar para salvar o seu concorrente favorito!

Quatro concorrentes continuam em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

