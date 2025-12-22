No Secret Story 9, Fábio foi o concorrente expulso. Liliana ficou seriamente abalada com a saída do namorado.
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
- Secret Story
- Há 1h e 30min
06:54
Soluços e lágrimas. Liliana mostra-se como nunca a viu: «Não é possível»
Há 1h e 30min
09:43
Nomeações: Concorrentes votam para salvar. Saiba tudo
Há 58 min
06:45
Imperdível: Fábio chega a estúdio e os comentadores não deixam nada por dizer
Há 1h e 8min
02:40
Já esqueceu Fábio? Liliana eufórica minutos após a expulsão do namorado
Há 1h e 10min
12:27
Traição? Leandro bloqueia Pedro na luta pelo Passaporte para a final
Há 1h e 14min
12:27
Passaporte Conquistado! Este é o primeiro finalista do Secret Story 9
Há 1h e 16min
03:41
Liliana não tem dúvidas: Pedro será o concorrente expulso
Há 1h e 39min
01:40
Vai passar o Natal a casa! Saiba quem foi o concorrente expulso do Secret Story 9
Há 1h e 43min
01:54
Tensão ao rubro: Dylan e Ana Cristina discutem em plena Gala
Há 1h e 57min
02:01
Pedro sai em defesa de Marisa e pega-se com Fábio. A casa explode: «Respeitem!»
Há 2h e 3min
00:41
Bruna Gomes diz o que ninguém esperava e arranca gargalhadas no estúdio
Há 2h e 3min
01:53
Lágrimas: Marisa reencontra irmã e fica visivelmente abalada
Há 2h e 6min
07:10
No meio de gritos e insultos, Cristina Ferreira é obrigada a intervir: «Mais baixo!»
Há 2h e 8min
02:12
Liliana gasta tempo e deixa pouco para Marisa reencontrar a família. Veja a reação
Há 2h e 16min
02:21
Pura tensão: Liliana pede desculpa à mãe e recebe resposta inesperada
Há 2h e 19min
06:58
Berros: Liliana faz comentário sobre Pedro e deixa Marisa furiosa
Há 2h e 21min
03:06
Emoção sem fim: Leandro reencontra mãe e não esconde as lágrimas
Há 2h e 29min
03:57
Em direto: Leandro faz confissão inesperada e deixa os concorrentes surpresos
Há 2h e 33min
06:15
Leandro ataca duramente Liliana: «A cobrinha Liliana, gosta de espalhar veneno»
Há 2h e 37min
01:13
Primeiro salvo da noite não passa despercebido e gera reação do público
Há 3h e 3min
02:58
«Está solteiro?»: Amigo de Pedro faz furor em plena gala
Há 3h e 5min
07:31
Pedro Jorge no centro das críticas: «A única coisa que fez aqui foi tratar mal a mulher»
Há 3h e 7min
03:10
«O seu genro já foi lá a casa?»: Cristina Ferreira faz pergunta mordaz à mãe de Inês e deixa-a em choque
Há 3h e 16min
05:36
Liliana e Leandro arrasam Inês: «Há sempre uma planta que chega à final»
Há 3h e 19min
05:01
Como nunca o viu: Em lágrimas, Fábio recebe a sua mãe e faz declaração de amor
Há 3h e 24min
02:52
A ferver: Marisa arrasa Fábio e mete filhos ao barulho
Há 3h e 30min
02:00
Liliana explode e deixa aviso a Fábio: «Se acabas comigo, nunca vais ficar com ninguém»
Há 3h e 33min
04:00
Ao rubro. Flávio entra em defesa de Liliana: «É legítimo, a Liliana ouviu de tudo e mais alguma coisa...»
Há 3h e 35min
05:38
Leandro debaixo de fogo: Concorrentes acusam-no de fazer o jogo de Ana
Há 3h e 40min
05:09
Machista? Guerra entre casais coloca Fábio no centro da discórdia
Há 3h e 48min
04:05
Vítima ou estratega? Liliana acusa Leandro de se vitimizar: «Isso é mentira»
Há 3h e 54min
01:57
VT expõe discussões da semana e deixa concorrentes à beira de um ataque de nervos
Há 3h e 58min
03:11
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
Ontem às 21:48
04:42
Emoções ao rubro. Concorrentes desfazem-se em lágrimas com visita especial das famílias
Ontem às 21:45
01:55
«Todo sexy»: Marisa elogia Pedro Jorge em plena Gala
Ontem às 21:36
00:22
Pais Natal invadem a Malveira: e escondem identidades muito especiais
Ontem às 21:32
03:33
Imagens exclusivas dos filhos de Marisa e Pedro viralizam e fãs não têm dúvidas: eles são a fotocópia do pai!
Ontem às 21:29
05:28
«A mim não me tiram»: Leandro não tem dúvidas da sua posição na casa
Ontem às 14:47
04:14
Fábio entra em cena após tensão entre Leandro e Liliana
Ontem às 14:30
04:03
Despique sem fim: Liliana e Leandro não se entendem
Ontem às 13:40
03:42
Pedro não esconde a emoção: «Beijinhos filhos»
Ontem às 13:17
04:33
Lágrimas sem fim: Canção deixa Marisa de rastos
Ontem às 13:13
01:48
Fábio farta-se das atitudes de Liliana: «Olha para ti! Não consegues estar bem»
Ontem às 02:22
02:38
Clima azeda entre Liliana e Fábio: «Mas tu queres discutir? Não sabes falar»
Ontem às 02:18
02:40
No meio de uma sessão de mimos na cama, Liliana atira para Fábio: «Parece que queres engatar...»
Ontem às 02:10
01:48
Afinal, o que pensam as pessoas da relação de Fábio e Liliana? «Não é mulher para ele, está a ser manipulado»
Ontem às 00:27
02:23
A ferver. Fábio perde a paciência com Liliana: «Tenho que andar feito cão atrás de ti?»
Ontem às 00:21
03:21
Discussão entre Leandro e Liliana sobe de tom: «Cresce, pode ser que vás a algum lado na vida»
Ontem às 00:17
04:49
Pedro e Liliana perdem a cabeça com Leandro: «Não te faças de vítima»
Ontem às 00:06
03:33
Revelações surpreendentes do Natal em casa de Pedro: «Ele é muito prendado»
20 dez, 23:41
03:54
Provocação de Liliana estraga momento romântico de Pedro e Marisa: «Parece que eu já vi isso mas com outra pessoa»
20 dez, 23:34
02:44
Leandro e Liliana implacáveis com Pedro: «Se nem uma amizade se consegue manter, quanto mais uma relação»
20 dez, 23:25
00:45
Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho
20 dez, 22:30
01:55
Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?»
20 dez, 22:10
02:55
Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher»
20 dez, 21:55
00:39
Momento Épico. Fábio rendido às cantorias de Leandro
20 dez, 21:47
03:33
Sem papas na língua. Leandro critica severamente o jantar feito por Liliana
20 dez, 21:34
05:34
A animação chegou à Malveira. Leandro canta descontraído, no jardim
20 dez, 21:19
02:58
Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada
20 dez, 20:30
02:05
Liliana implacável com concorrente: «Se o ignorarmos, ele fica perdidinho»
20 dez, 20:18
05:50
Aos gritos, Liliana atira-se contra Leandro: «Estás iludidinho! És uma cópia barata»
20 dez, 20:10