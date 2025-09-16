«Sou ótima a mandar»: Ao eleger o chefe das limpezas, há uma concorrente que se destaca

No Secret Story - Casa dos Segredos 9, A Voz reúne os concorrentes para que escolham o primeiro Chefe de Limpezas da casa. Lídia assume que é ótima a mandar e, tanto Bruno Miguel como Fábio consideram que é preciso dar o exemplo e trabalhar. Ana refere que um bom líder tem de ter a iniciativa, recordando que a cozinha ficou um caos depois do pequeno-almoço. Vera escolhe Bruno e, dirigindo-se à Ana, sublinha que não é necessário criar guerras. Ana contesta que Vera está a exagerar e, se assim for, a concorrente pode continuar a lavar a louça de toda a gente. Lídia partilha ainda que é injusto não elogiarem o facto de ter sido a única a preocupar-se com a refeição do dia. Por fim, Bruno é eleito o primeiro Chefe de Limpezas do Secret Story 9.

Nesta temporada, nada é o que parece. Concorrentes fortes, ambiciosos e determinados entram numa casa em que cada gesto conta, cada palavra pesa e onde apenas os mais astutos conseguirão manter o seu segredo até ao fim… e conquistar o prémio.

Segredos inconfessáveis, provas intensas, reviravoltas inesperadas e emoções ao limite. No Secret Story, tudo muda num piscar de olhos. A nova era do reality show já começou… e nada será como antes.

