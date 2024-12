No Secret Story - Casa dos Segredos, Sem mais ninguém para desabafar, a Renata desabafa com o veado da decoração de Natal e comenta as VTs que acabou de ver. Comenta também a missão do Diogo, que surfou numa onda que não é a dele e queixa-se novamente por ter de aguentar 48 horas sozinha na casa com a team azul.