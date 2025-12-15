Subiu a temperatura! Pedro e Marisa trocam beijos apaixonados no quarto

No Secret Story, agora que os segredos já foram descobertos, Pedro e Marisa já não escondem o amor e trocam beijos quentes no quarto.

Tudo isto aconteceu após uma gala intensa, marcada pela revelação do segredo de Marisa e, também pela expulsão de Ana. Num duelo contra Inês e Liliana, Ana foi a menos votada, com apenas 22% dos votos para salvar. Esta segunda-feira, no Especial da noite, com Cristina Ferreira, ficaremos a conhecer o novo leque de nomeados da próxima semana. Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.