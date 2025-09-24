Suposto grupo de Leandro gera polémica e Ana aponta o dedo a Pedro

No Secret Story 9 – Especial, os concorrentes assistiram a VTs que expuseram divisões dentro da casa. Rui e Bruno mantiveram-se de costas voltadas e questionaram se o jogo já estará dividido em grupos. Surgiu então a teoria de um “gang dos corta-casacas”, alegadamente liderado por Leandro, onde Marisa parece estar inserida. Ana foi mais longe e, em conversa com a apresentadora, garantiu não ter dúvidas de que Pedro também faz parte desse grupo, intensificando a perceção de que alianças e rivalidades estão cada vez mais definidas.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

