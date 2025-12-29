Na gala do Secret Story 9, Cristina Ferreira surpreende com uma grande revelação para amanhã: vai entrar na casa!
Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação
- Secret Story
- Há 3h e 4min
01:22
Surpresa! Cristina Ferreira faz grande revelação
Há 3h e 4min
02:04
Voz faz comunicado importante aos quatro finalistas
Há 3h e 9min
02:55
«Devias ter tido mais calma com o Pedro»: As palavras de Bruna Gomes para Leandro
Há 3h e 11min
10:29
Chegou a hora! Concorrentes descobrem todos os segredos desta edição
Há 3h e 12min
08:32
Depois de Leandro sair, Pedro Jorge regressa à casa e vira costas a Marisa
Há 3h e 27min
A reação de Leandro ao saber que foi expulso do Secret Story a três dias da final
Há 3h e 28min
Flávio Furtado tem atitude insólita com Dylan depois de saber que Leandro é o expulso
Há 3h e 35min
O que ninguém esperava aconteceu: Leandro é expulso pelos portugueses do Secret Story
Há 3h e 36min
A maior surpresa da noite: Estúdio em choque com o concorrente expulso
Há 3h e 37min
03:42
Liliana incrédula com palavras de Marisa para Pedro Jorge e estúdio reage
Há 3h e 41min
13:32
Desde o desmaio de Marisa Susana até ao queijo de Bruna, concorrentes ficam a conhecer todas as missões secretas desta edição
Há 3h e 42min
04:47
Flávio Furtado faz pergunta insólita a Dylan em direto na gala e tem a ver com Vera
Ontem às 23:45
06:02
Quem é o mais ciumento da casa? O escolhido recebeu uma surpresa
Ontem às 23:37
08:04
Inédito! Marisa fica a saber da missão de Pedro Jorge e Ana na primeira semana do Secret Story
Ontem às 23:31
03:00
Bruna Gomes faz fortes críticas a Marisa: «Cavou o buraco para o Pedro cair lá dentro»
Ontem às 23:20
08:53
Liliana arrasa Marisa: «Andou ao colo do Pedro (...) Pouco ou nada fez»
Ontem às 23:19
01:52
Fábio já conheceu Zé? Cristina Ferreira confronta o ex-concorrente em plena gala
Ontem às 22:51
01:52
Imperdível! Sandro e Bruna em picardia durante a gala: «Até ao Zé te colas!»
Ontem às 22:51
05:45
Pedro Jorge recebe uma mensagem amorosa de Marisa Susana e esta foi a reação de Marisa
Ontem às 22:49
04:36
Marisa morta de ciúmes por causa de Marisa Susana? Veja a intensa discussão com Pedro em plena gala
Ontem às 22:43
05:27
Leandro acusa Pedro Jorge de ser falso! Veja a discussão em plena gala
Ontem às 22:38
02:22
Liliana confronta Pedro Jorge: «Isso é incoerência. Estás com medo de dar opinião?»
Ontem às 22:31
04:07
Leandro recebe fortes críticas do exterior. Veja as imagens
Ontem às 22:28
05:37
Marisa arrasa Leandro: «Não aceitas nada do que te dizem»
Ontem às 22:23
04:32
Dylan acusa Lídia de desrespeitar a sua mãe: «Se tivesse um bocadinho de vergonha na cara...»
Ontem às 22:19
04:32
Polémica em direto! Dylan arrasa Lídia num frente a frente: «É tipo aqueles cães que cospem no prato onde comem»
Ontem às 22:18
03:39
Num momento inesperado, Inês é arrasada por uma ex-concorrente... e não é Vera
Ontem às 22:10
02:25
Inês é surpreendida com imagens de Dylan cá fora
Ontem às 22:07
08:16
Inês é arrasada em plena gala! Leandro atira: «De protagonista não tem nada»
Ontem às 22:05
02:56
Bruna Gomes sobre Liliana: «Ela não tem nem maturidade»
Ontem às 21:55
08:29
Tensão na gala! Discussão acesa entre Leandro, Pedro Jorge e Marisa
Ontem às 21:49
05:02
Inês e Marisa aproximam-se por interesse? Liliana ataca: «São pessoas que precisam de...»
Ontem às 21:45
04:36
O surpreendente look de Pedro Jorge e Marisa que chamou a atenção de Cristina Ferreira
Ontem às 21:35
05:33
Leandro não perdoa Liliana e os concorrentes entram em disputa
Ontem às 11:10
02:39
Picardias matinais. Leandro não tem dúvidas de que Liliana «está quase a chegar a casa»
Ontem às 10:56
03:07
Pedro e Marisa mostram-se ofendidos com atitude de Leandro
Ontem às 10:35
04:13
«Franga depenada»: Leandro arrasa Liliana mas a concorrente não se deixa ficar
Ontem às 00:12
03:45
Fortes acusações. Liliana lança farpas a Marisa: «Veio passar férias»
Ontem às 00:00
04:49
«Já te disse que te amo muito?»: Declarações de amor acabam em discussão entre Marisa e Pedro
27 dez, 23:18
00:30
Inédito. Concorrentes recordam ex concorrente do Secret Story 8: «Ela inspirou-se neste filme»
27 dez, 22:53
02:07
De cabeça fria, Leandro e Liliana fazem um balanço do programa
27 dez, 22:00
02:34
Descubra qual seria a estratégia de Leandro caso já fosse finalista
27 dez, 21:53
01:28
Implacável. Liliana não acredita na amizade de Inês e Marisa: «Achas que eu lido bem com hipocrisia?»
27 dez, 19:35
05:28
Liliana compara Pedro a Zé: «O meu ex não ia falar para as mulheres como o Pedro falou»
27 dez, 19:15
02:22
Liliana arrasa a relação de Pedro e Marisa: «Não estavam preparados para onde vieram»
27 dez, 19:09
00:44
«Ai que cheirinho ao perfume da Marisa Susana»: Liliana provoca Pedro e fica sem resposta
27 dez, 19:02
01:01
Inédito. Liliana intrigada sobre a ida de Zé à Gala Final: «Será que o meu ex namorado vai lá estar?»
27 dez, 18:35
03:42
Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber»
27 dez, 18:05
05:19
Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho
27 dez, 17:51
04:34
Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento
27 dez, 17:32
03:59
Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador»
27 dez, 17:20
02:28
Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma»
27 dez, 17:14
03:59
Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique
27 dez, 17:07
04:21
Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final
27 dez, 16:52
04:25
O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê
27 dez, 16:41
04:28
Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas»
27 dez, 16:21
11:39
Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»
27 dez, 16:19
01:29
Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo»
27 dez, 16:05
02:20
Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?»
27 dez, 15:38
01:41
Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»
27 dez, 15:13
02:46
Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha»
27 dez, 15:09