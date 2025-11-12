Já chegámos ao whatsapp!
«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival

No Diário do Secret Story 9, Como wedding planner, Marisa Susana presta os seus serviços ao Bruno e faz uma entrevista ao concorrente para que, futuramente, possa organizar o seu casamento. À porta fechada, Bruno conta um pouco mais sobre a sua história à Marisa Susana e, no quarto ao lado, Leandro, Marisa e Ana Cristina comentam esta súbita aproximação. Ana Cristina acredita que, por Dylan e a Inês estarem mais próximos, Bruno sente-se à parte e por isso está mais próximo da Marisa Susana.

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Há 35 min
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Há 1h e 18min
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Há 2h e 10min
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Há 2h e 42min
Liliana e Fábio já 'foram mais longe' debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Há 3h e 47min
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Hoje às 16:12
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Há 1h e 18min
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Há 2h e 10min
A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Há 2h e 21min
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Há 2h e 42min
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Hoje às 16:12
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Hoje às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Hoje às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

Ontem às 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

Ontem às 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Há 1h e 46min
Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Há 2h e 56min
Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Hoje às 08:56
Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

10 nov, 17:52
Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

10 nov, 16:02
