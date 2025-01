No programa «V+ Fama», transmitido no passado dia 8 de dezembro, Adriano Silva Martins analisou as mais recentes novidades do mundo dos famosos.

Entre elas, destacou-se a capa de uma revista onde Cristina Ferreira é a protagonista. A astróloga Maria Helena revela que, em 2025, a apresentadora e João Monteiro darão firmes passos na relação.