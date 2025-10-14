«Têm menos futuro...»: Lídia desacredita relação de dois concorrentes do Secret Story

No Secret Story 9, Lídia foi a concorrente expulsa na última gala e, chegada ao estúdio, foi confrontada com os segredos que já se conhecem. A concorrente não escondeu a surpresa. Depois, houve ainda tempo para comentar a prestação dos colegas e não se conteve em elogios ao casal verdadeiro. Veja tudo.
No Especial do Secret Story 9, desta segunda-feira ficámos a conhecer os nomeados da semana. Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNA – 761 20 20 03
DYLAN – 761 20 20 07
JOANA – 761 20 20 11
MARISA SUSANA – 761 20 20 17