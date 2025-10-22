«Tem-se vindo a revelar uma pessoa muito agressiva…»: Pedro Jorge critica Ana e lança farpa a outra concorrente

No Secret Story 9, Marisa e Pedro Jorge perguntam a Ana, qual o motivo que a levou a votar na Raquel na Popularidade. A concorrente justificou-se e disse que gostou da ‘sub-liderança’ da colega e já lhe tinha prometido que ia votar nela. Pedro Jorge aproveitou o momento para lançar farpa à concorrente: «Tem-se vindo a revelar uma pessoa muito agressiva a falar.».
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.