«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam

No Secret Story 9, os concorrentes continuam a investir na sua tarefa de escrever um hino sobre esta edição. Todos começam a inventar uma parte da letra da música dedicada a Leandro, em que este passou de "galo a garnizé", mas o concorrente não acha graça nenhuma e chega mesmo a apagar o verso do quadro. Depois, e por causa da atitude de Leandro, Ana começa a discutir com o concorrente e os dois mostram-se aos berros um com o outro.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9