Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

«Tem tento nessa língua (...) Quem és tu!?»: Leandro é acusado de 'rebaixar as pessoas' por Ana e os berros começam

No Secret Story 9, os concorrentes continuam a investir na sua tarefa de escrever um hino sobre esta edição. Todos começam a inventar uma parte da letra da música dedicada a Leandro, em que este passou de "galo a garnizé", mas o concorrente não acha graça nenhuma e chega mesmo a apagar o verso do quadro. Depois, e por causa da atitude de Leandro, Ana começa a discutir com o concorrente e os dois mostram-se aos berros um com o outro. 

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. Vote para salvar o seu preferido:

DYLAN – 761 20 20 07
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 16:58
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens
02:17

Toda a casa em guerra com Leandro... até Pedro Jorge. Veja as imagens

22:06
«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente
01:04

«Ela está com uma moral... pensa que já está na final garantida»: Pedro e Marisa criticam concorrente

21:55
De rir: Com um frio de rachar, Leandro deita-se no jacuzzi e Pedro e Dylan "aconchegam-no"
03:10

De rir: Com um frio de rachar, Leandro deita-se no jacuzzi e Pedro e Dylan "aconchegam-no"

20:33
«Oh minha franga depenada...!»: Tirada de Leandro provoca o riso e concorrentes quase vão ao chão
03:10

«Oh minha franga depenada...!»: Tirada de Leandro provoca o riso e concorrentes quase vão ao chão

20:03
Pedro e Liliana voltam a atacar a liderança de Leandro e invocam nome de ex-concorrente
04:33

Pedro e Liliana voltam a atacar a liderança de Leandro e invocam nome de ex-concorrente

19:59
Lavada em lágrimas por causa do tema "Zé", Liliana é acusada de se fazer de vítima
05:22

Lavada em lágrimas por causa do tema "Zé", Liliana é acusada de se fazer de vítima

19:47
Mais Vídeos

Mais Vistos

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Hoje às 12:42
Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si
01:58

Em clima de romance com Pedro, Marisa assusta-se e são apanhados por Leandro? Veja por si

Hoje às 14:47
‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

‘Bomba latina’: Bárbara Gomes ‘incendeia’ Internet com as fotos mais sensuais de sempre

Hoje às 12:26
O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...
01:55

O abraço a Pedro Jorge e uma confissão rara de Leandro sobre o amor...

Hoje às 15:10
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Hoje às 10:44
Ver Mais

Notícias

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Hoje às 17:06
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Hoje às 16:20
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 15:44
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Hoje às 12:42
Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Joana Diniz faz partilha «poderosa» e a reação do ex-marido, Flávio Miguel, dá que falar

Hoje às 11:26
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Hoje às 17:06
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Hoje às 16:20
Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Maria Botelho Moniz passa férias em destino de sonho. As fotos são de meter inveja a qualquer um

Hoje às 15:56
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Hoje às 15:44
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’

Hoje às 12:42
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

Há 3h e 54min
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

Filha de Marta Melro e Paulo Vintém passa por mudança "pela primeira vez" e mãe reage: "Senti um arrepio"

25 nov, 18:25
Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

Após ausência, Kelly Baron lamenta incidente: "Que dor no coração. É um sentimento tão estranho..."

25 nov, 17:50
Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

Maria Botelho Moniz longe de Portugal... por este motivo: "Que não tivemos"

25 nov, 15:39
Ver Mais Outros Sites