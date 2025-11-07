Já chegámos ao whatsapp!
«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar

No Secret Story 9, a especulação sobre o segredo de Marisa ganhou novas proporções quando Marisa Susana e Leandro levantaram a hipótese de que a concorrente pudesse estar grávida. Em tom provocador, Marisa Susana afirmou diretamente a Pedro que ele seria o pai da criança, deixando o colega visivelmente atrapalhado. Tentando disfarçar, Pedro respondeu com humor: “não tenho cara de pai”. No meio da conversa, Marisa Susana acabou por lançar a frase que incendiou a casa: “tenho a minha mulher grávida dentro da casa”.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR: 

ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22

