«Tenho dúvidas sobre ti...»: Liliana está insegura das intenções de Fábio?

No Última Hora do Secret Story 9, Já de madrugada, o Fábio deita-se ao lado da Liliana e a concorrente revela que gosta muito do concorrente. Contudo, rapidamente atira que o Fábio a está a irritar e tem muitas dúvidas sobre o amigo. Depois de alguma insistência, a Liliana revela que se sente muito em baixo e lamenta que ponham em causa os seus sentimentos. O Fábio desvaloriza, afirma que se está com ela é porque lhe reconhece potencial e remata que apenas a sua opinião importa. Por fim, aconselha-a a não dar ouvidos ao que os outros dizem…

