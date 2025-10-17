«Tenho sentimentos»: Marisa entra em desespero ao falar com Pedro Jorge

No Secret Story 9, a tensão entre Marisa e Pedro Jorge atingiu um novo ponto crítico. No quarto, em lágrimas, Marisa desabafou com o marido sobre o seu comportamento com as mulheres da casa e chegou a ameaçar desistir do programa. Em pranto, questionou-o se gostaria de a ver a agir da mesma forma: “Queres que me ponha no colo dos rapazes para ver se gostas?”. Já no confessionário, a concorrente confessou temer que o reality show acabe por destruir a relação, admitindo sentir vergonha das atitudes do marido e acusando-o de ser “um oferecido”.

