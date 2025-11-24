Já chegámos ao whatsapp!
«Tens os dias contados (...) e vais continuar sozinha»: Estala o confronto aceso entre Ana e Pedro

No Secret Story 9, Ana e Pedro entram em colisão total. Os dois concorrentes alteram o tom de voz um para o outro. Uma das frases polémicas de Pedro que despoletou o conflito entre ambos foi: "tens os dias contados". A discussão vai crescendo...

Ana chamou Pedro Jorge à atenção e disse que, muitas vezes, este "perde o controlo" quando está a discutir com outros concorrentes. Marisa aproveitou a deixa e dá um conselho a Pedro, mas este não pareceu nada contente com o que ouviu. Ana acusou-o, ainda, de ter falado mal para Bruna e Inês. A conversa esticou-se e Pedro disparou a falar do outro grupo: «Não têm respeito por quem está aqui triste!». Depois, a tensão e a discussão instalou-se entre Ana e Leandro.

A gala de ontem foi recheada de várias emoções: Marisa e Pedro Jorge receberam uma surpresa muito especial dos filhos e não contiveram a emoção. Bruna acertou no segredo de Inês. Marisa Susana foi a concorrente expulsa. Já a cadeira quente foi palco para vários confrontos e acusações atiradas uns aos outros. Veja tudo! 

Acompanhe tudo o que acontece ao minuto na casa mais vigiada do País!

  Há 1h e 56min
