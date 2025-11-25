«Tens uma postura que te ridiculariza (...) Reduzes as pessoas a nada»: Bruna pega em Fábio para atacar Leandro

No Secret Story 9, Leandro está a tomar o pequeno-almoço com Bruna e Dylan, após um convite feito a ambos os concorrentes, e a conversa começa a descambar entre Bruna e Leandro. Bruna chega mesmo a dizer que Liliana inferioriza as pessoas e que Leandro humilha as pessoas. Aqui e após atacar Liliana através de Leandro, a concorrente "pega" em Fábio e dá exemplos de uma atitude do concorrente para também o atacar. Mas, no fundo, é Leandro que fica com as acusações mais fortes.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

