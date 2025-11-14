Tensão alta: Após confronto que quase corre mal, Dylan e Fábio trocam olhares provocatórios

No jardim do Secret Story 9, Dylan e Fábio confrontam-se com o olhar e o clima continua azedo. Já nas costas do concorrente, Fábio comenta com Liliana que “acordaram o bicho”. Já Liliana, mostra-se irritada por ser julgada por estar a sorrir. Na sala, Marisa confessa que a cara de Liliana até a deixou nervosa e Bruna acredita que a concorrente estava à espera que alguém batesse em alguém. Por fim, Dylan acredita que Fábio está cheio de vontade de mandar um “sopapo” a alguém.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18