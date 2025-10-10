Tensão ao limite: Marisa Susana e Bruno Simão entram em confronto

No Secret Story 9, Marisa Susana contou a Bruna sobre um desentendimento com Bruno, que a repreendeu por colocar muita comida no prato. Quando ele se juntou à conversa, ela defendeu-se, afirmando que serve apenas a quantidade que deseja e questionando, de forma provocadora, se ele iria impedi-la. A discussão acabou por se intensificar, com Bruno acusando Marisa Susana de ter dificuldades em conviver em comunidade.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país!