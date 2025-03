Tensão! Bruno de Carvalho indignado: «Vim aqui para trabalhar, não para aturar os filhos dos outros»

No Secret Story - Desafio Final, Bruno de Carvalho dirige-se à Pérgola com Joaninha e continua a desabafar sobre o assunto. O concorrente mostra-se bastante alterado e vai relembrando tudo aquilo que não gostou por parte de Daniela ameaçando ir-se embora do programa. O Ex Presidente do Sporting começa a relembrar-se de tudo o que passou na sua edição e adianta que vai voltar a ver as mesmas manchetes.