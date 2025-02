Tensão continua a aumentar! Miguel Vicente provoca Afonso Leitão: «Maçarico, dorme, que é o que fazes melhor»

No Secret Story - Desafio Final, na cozinha, o Miguel sugere que o Bruno peça ao Afonso para colocar os sacos de lixo no balde. O ex-presidente assim faz e, no confessionário, o Afonso considera que o Miguel quer assumir a liderança desta semana. O que é facto, é que o algarvio vai ao seu encontrou pedir para repor os sacos do lixo. O Afonso leva a mal a forma como o Miguel dá a ordem e pede para que o algarvio não o aborreça. Os dois envolvem-se numa troca de acusações e o Miguel atira que o Afonso está bem a dormir. O paraquedista contesta que dá jeito ao Miguel que ele esteja a dormir, para que não lhe faça frente.