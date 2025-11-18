Tensão extrema: Fábio enfrenta Dylan e Voz é obrigada a intervir

Assim que termina o Especial, Liliana confronta Inês por esta ter mencionado a sua profissão. A discussão intensifica-se rapidamente entre as concorrentes, envolvendo também Dylan, Bruno e Leandro. Fábio tenta intervir, mas as conversas cruzadas continuam até que a Voz é obrigada a interromper. Fábio acaba por se exaltar com Dylan e aproxima-se do rival, levando os dois a ficarem novamente frente a frente num momento de grande tensão. Enquanto Fábio permanece no confessionário, Dylan afirma ter chegado ao limite e ameaça desistir do programa.

