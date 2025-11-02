Já chegámos ao whatsapp!
Tensão máxima! Bruno implacável com Liliana: «És baixa, jogo sujo e porco»

No Secret Story 9, Bruno e Liliana protagonizam um momento de grande tensão em direto, com troca de acusações sérias. 

Isto acontece na grande gala do Secret Story 9 que conta com muitas emoções e surpresas «de cortar a respiração». Esta noite os concorrentes têm acesso a uma lâmpada mágica capaz de realizar os desejos mais ambicionados. Para além disso, hoje o expulso tem um último valioso poder em mãos.

A dois meses da Grande Final, os concorrentes dizem quem não merece estar na corrida à vitória. Todas as decisões têm consequências e, por último, mas não menos importante, «esta noite, Pedro e Marisa voltam a reencontrar-se a sós!

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Ontem às 21:48
