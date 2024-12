No Secret Story, a Voz desafia os concorrentes a dizerem quem levam para a vida depois do jogo e quem não fazem questão de te ter por perto quando o programa terminar. Renata enervada confronta e acusa Diogo Alexandre: «Espero que não tenhas coragem para me ligar, vais ser bloqueado em todo lado!» A casa entra em alta tensão!