Tensão máxima: Leandro enfrenta Ana e Pedro e envolve Liliana no conflito

No Secret Story 9, Leandro, enquanto Chefe de Limpezas da Semana, torna-se alvo das críticas de Ana e Pedro. Pedro acusa-o de ser “básico” e Ana ironiza, dizendo que ele é “icónico, original e corajoso”. Incomodado, Leandro discute com Ana, enquanto ela, nas suas costas, garante que ele não tem coragem de pedir a ninguém para cumprir as tarefas. No jardim, Leandro também aponta o dedo a Liliana, acusando-a de “não mexer uma palha”. Já na cozinha, a tensão volta a subir quando Pedro e Leandro entram em nova picardia. No confessionário, Leandro assume que é precisamente Pedro quem mais tem dificultado a sua liderança.

