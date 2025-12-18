Tensão máxima! Liliana e Fábio trocam acusações: «Estás a estragar tudo»

No Secret Story 9, Liliana e Fábio tentam chegar a um entendimento no quarto, mas voltam a discutir. Liliana admite ter ficado incomodada com comentários dele ditos a outras pessoas, enquanto Fábio se magoa por ela não se ter incomodado ao vê-lo chorar, e as acusações continuam.

