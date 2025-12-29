ESCOLHA O VENCEDOR!
Tensão máxima na Cadeira Quente! Pedro Jorge confronta Liliana por causa de Zé e discussão descamba

A Voz deu início a mais uma intensa “Cadeira Quente”, relembrou as imagens em que Pedro afirmou que Liliana não quis saber do ex-namorado e reacendeu uma das polémicas mais comentadas da casa. Para Pedro, não há dúvidas de que Liliana se deixou levar pelo jogo e garante que os sentimentos por Fábio só surgiram mais tarde.

Liliana recusou por completo essa versão dos factos e negou as acusações, defendendo que sempre foi verdadeira com as suas emoções. Ainda assim, Pedro manteve a postura crítica e afirmou que a colega devia ter sido “mulherzinha” e terminado de imediato a relação anterior.

Com as trocas de acusações a intensificarem-se, o ambiente aqueceu e ficou claro que os concorrentes não conseguem chegar a qualquer entendimento sobre o assunto.

  • Secret Story
  • Hoje às 19:48
