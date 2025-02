Tensão! Miguel Vicente acusa Daniela Santos: «Já me faltaste ao respeito enquanto homem mais que uma vez»

No Secret Story - Desafio Final, a Inês continua emocionada e desabafa com a Daniela sobre o sucedido. Entretanto, o Miguel junta-se à conversa questiona se Inês não terá feito algo mais a Joana, voltando à ideia de que a Inês a nomeou. A Daniela pede a Miguel que se ausente, caso não esteja ali por compaixão. O Miguel aproveita a deixa para provocar a Daniela e o tema passa a ser o rapaz que entra em discussão com a concorrente.