Tensão! Miguel Vicente larga balão que representa Sandrina Pratas e ouve bocas de Bruno de Carvalho

No Extra do Secret Story - Desafio Final, Miguel Vicente larga no teto o balão que Iury Mellany criou para representar a amiga, Sandrina Pratas, que já saiu do jogo. Bruno de Carvalho repreende o colega com provocações. No fim, Miguel Vicente vai buscar o balão ao teto, colocando-se em cima do sofá com duas vassouras na mão, o que leva a mais críticas de Bruno de Carvalho.