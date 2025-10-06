Tensão na Cadeira Quente: Dylan e Leandro em confronto aceso

Durante a Cadeira Quente, Dylan apontou críticas ao grupo formado por Marisa, Pedro, Marisa Susana e Leandro, considerando que este último tenta impor-se como líder da formação. Leandro defendeu-se, recordando o momento em que se posicionou em primeiro lugar no grupo d’Os Protagonistas, alegando ter sido alvo de críticas por essa escolha.

A troca de argumentos subiu de tom quando Dylan distinguiu o papel de liderança dentro do grupo do de liderança global no jogo. O confronto levou Leandro a acusar Dylan de surgir recorrentemente nas imagens associadas a conversas negativas sobre os colegas.

Ana juntou-se ao debate, concordando com a ideia de que Dylan procura intencionalmente protagonismo nesses momentos, o que originou nova discussão entre ambos. Dylan mostrou-se confiante e assegurou que a concorrente será expulsa na próxima semana.

No confessionário, Ana não poupou críticas, acusando Dylan de ser manipulador e garantindo que saberá jogar com astúcia para o enfrentar.