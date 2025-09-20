Tensão na casa: Ana continua a ser o alvo das colegas

No Secret Story 9, Mariana, Liliana e Inês não perdoam Ana e, mesmo passadas algumas horas desde a última discussão, continuam a comentar as atitudes da colega. Entre olhares cúmplices e críticas sucessivas, as três reforçam a ideia de que a convivência com Ana tem sido cada vez mais difícil. A conversa deixou claro que a tensão permanece e que a relação entre as concorrentes está longe de melhorar.

Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa. Vote para SALVAR o seu favorito:



BRUNA – 761 20 20 03

BRUNO MIGUEL – 761 20 20 05

DYLAN – 761 20 20 07

PEDRO – 761 20 20 18

