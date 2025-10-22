Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente

No Secret Story 9, Leandro acusou Rui de ter feito arroz a mais e a situação rapidamente escalou, levando Pedro Jorge a intervir para corrigir o erro. O ambiente aqueceu e os concorrentes acabaram por discutir frente a frente, perante o olhar atento dos restantes colegas.
Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19
