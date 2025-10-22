Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente

No Secret Story 9, Leandro acusou Rui de ter feito arroz a mais e a situação rapidamente escalou, levando Pedro Jorge a intervir para corrigir o erro. O ambiente aqueceu e os concorrentes acabaram por discutir frente a frente, perante o olhar atento dos restantes colegas.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARIANA – 761 20 20 15

RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.