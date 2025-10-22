Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Tensão na casa: Leandro e Rui entram em confronto frente a frente

No Secret Story 9, Leandro acusou Rui de ter feito arroz a mais e a situação rapidamente escalou, levando Pedro Jorge a intervir para corrigir o erro. O ambiente aqueceu e os concorrentes acabaram por discutir frente a frente, perante o olhar atento dos restantes colegas.

Esta semana cinco concorrentes estão em risco de abandonar a casa mais vigiada do País. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARIANA – 761 20 20 15
RUI – 761 20 20 19

Acompanhe, ao minuto, tudo o que acontece na casa mais vigiada do País.

  • Secret Story
  • Hoje às 12:51
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta
01:39

Corte e costura? Leandro recebe presente em forma de indireta

14:09
Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade»
02:34

Raquel e Leandro entram em confronto: «És mentirosa, é um traço de personalidade»

13:32
Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes
05:19

Concorrentes fazem marcação cerrada a Bruno após pistas de segredo: e tudo por causa de cicatrizes

13:29
Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

13:06
«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro
01:41

«Quer ser ‘Zé Povinho’»: Bruna não perdoa Leandro

12:35
Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…»
08:28

Rui e Leandro pegam-se: «Tu como não sabes mais nada…»

12:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio
03:14

Nova pista surge na casa e Leandro acerta em cheio

Hoje às 13:06
A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

A Voz já decidiu: Vera é expulsa do Secret Story e as imagens do momento são estas

20 out, 23:01
Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho
01:57

Marisa e Pedro Jorge apanhados por Leandro em gesto de carinho

Hoje às 08:27
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior

Ontem às 18:34
Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente
06:35

Fábio chora desalmadamente por Vera? A manhã mais triste do concorrente

Hoje às 11:39
Ver Mais

Notícias

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Há 3 min
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Há 2h e 9min
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Há 2h e 19min
Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Há 2h e 49min
O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

O momento mais esperado: Vera reage aos seus vídeos mais virais no Secret Story

Hoje às 13:13
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar
08:44

Leandro regressa à casa para grande surpresa dos colegas, mas houve quem nem o fosse cumprimentar

17 out, 00:18
As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro
02:31

As imagens que mais deram que falar e abalaram a casa: Veja a desistência de Leandro

17 out, 00:10
Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas
07:00

Leandro desiste do Secret Story 9? Em choque, colegas acabam em lágrimas

16 out, 18:31
«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês
02:21

«Elas falam muito debaixo dos lençóis»: Lídia expõe proximidade entre Vera e Inês

16 out, 18:19
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Arrumadinho mostra reação dos filhos ao novo bebé. Mas uma ausência chamou a atenção

Há 3 min
Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Vera já sabe que Pedro e Marisa são um casal. E esta foi a reação imperdível

Há 2h e 9min
Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Depois do casamento de princesa, ex-concorrente parte para lua de mel de sonho: As primeiras imagens aqui

Há 2h e 19min
As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

As primeiras imagens da lua de mel de Alexandra e Tiago Rocha — e os momentos mais românticos do casamento

Há 2h e 19min
Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Ficou solteiro e tem muito a dizer: Zé, ex-noivo de Liliana, responde a tudo sem filtros

Há 2h e 49min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos
05:09

Marisa e Pedro Jorge distraem-se com discussão, elevam o tom e quase colocam o segredo em risco perante todos

17 out, 01:21
Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência
09:26

Leandro emociona-se ao assistir a todas as reações dos colegas após falsa desistência

16 out, 22:10
Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»
07:16

Marisa e Pedro vivem o momento mais romântico de todos: «Amo-te, amo-te»

14 out, 18:50
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Jéssica Vieira declara-se a pessoa especial: "Amo-te para sempre"

Há 51 min
Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Não foi só a agressão. Eis a coincidência que une Marco, do primeiro «Big Brother, a Vera, do «Secret Story»

Hoje às 09:43
Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes da saída de Vera, estas foram as expulsões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 15:25
Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Antes dos estalos de Vera: recorde as agressões mais marcantes em reality shows da TVI!

Ontem às 12:58
Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Marie volta para os braços do namorado mais velho e toma atitude que está a dar que falar

Ontem às 09:38
Ver Mais Outros Sites