Tensão na Casa! Liliana lança indireta a Bruna: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar»

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados pela Voz a preencher o «Mural das Verdades» com uma afirmação absoluta. Liliana escreveu: «Existem concorrentes sem arcaboiço para aqui estar», referindo-se principalmente a Bruna, em relação à situação do queijo. Bruna reagiu, defendendo-se e apontando que Liliana também poderia não ter arcaboiço, por ter chorado devido ao assunto do namorado. Ana Cristina interveio em defesa de Bruna, afirmando que as fobias não comprometem a prestação das concorrentes dentro da casa.
