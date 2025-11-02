Tensão na cozinha! Bruna passa-se com Leandro: «Como se fosses um totó que não sabes o que estás a fazer»

Clima tenso na cozinha da casa do Secret Story 9. Bruna confronta Leandro e acusa-o de fazer “figurinhas” e de se fazer de parvo. A babysitter questiona o colega sobre comentários depreciativos, comparando expressões usadas na casa, mas Leandro defende-se e insiste que não é o mesmo que chamar alguém de “banana”.

A discussão sobe de tom, com ambos a falar em simultâneo. No final, Leandro mantém a postura e afirma que só deve explicações à Voz e não aos colegas, rematando com um desejo irónico de “paz e tranquilidade” ao seu “povo”. Um momento intenso que promete dar que falar dentro e fora da casa.