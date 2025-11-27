Tensão no ar! As imagens de Leandro na festa que estão a dar que falar

No Secret Story 9, os concorrentes viveram mais uma noite de festa e desta vez o tema foi o céu e inferno. Todos vestidos a rigor, uns de anjos e outros de diabo, os concorrentes tiveram direito a fatiotas hilariantes.

No meio de uma noite divertida, depois de um momento tenso em que Pedro desvendou o segredo de Bruna e deixou um clima mais pesado na casa, quando todos ouviram a história de superação da concorrente, a postura de Leandro saltou à vista: o concorrente, que já tinha estado isolado no momento do relato de Bruna, manteve-se no seu canto e não se divertiu com os colegas.

Dylan, Fábio e Inês, são os nomeados desta semana. As linhas já estão abertas e a dinâmica entre os concorrentes promete intensificar-se ao longo dos próximos dias.

Votação para salvar:

DYLAN – 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Com personalidades fortes em risco, a semana promete ser marcada por tensão, estratégias e muitas emoções dentro da casa mais vigiada do país. O público volta a ter a palavra final e cada voto pode fazer a diferença.

