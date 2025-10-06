Tensão no ar. De toalha, Fábio coloca creme no corpo e Liliana olha de cima a baixo

No Secret Story, horas antes da gala, o Fábio entra no quarto apenas de toalha, sob o olhar atento da Liliana. A concorrente aprecia o momento em que o Fábio passa creme pelo corpo e, em confessionário, assume à Voz que “se perde”, já que o amigo é um homem atraente. Mais tarde, os dois mostram-se cúmplices e a Liliana conta que o Dylan afirmou que a longo prazo o jogo de casal é cansativo. O Fábio sugere que a Liliana ignore o que foi dito, já que o Dylan é seu adversário. O Fábio desvaloriza a relação do Dylan com a Vera, afirmando que a sua história com a Liliana é um amor improvável.