Tensão no ar! Liliana desconfia de segredo de casal e envolve Pedro Jorge: «Será que és tu?»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana agitou o ambiente da casa. O encontro, cheio de cumplicidade e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e até surpreendeu a própria Liliana.

Durante a conversa, Pedro Jorge tentou desviar a atenção de Liliana do segredo de casal, mas sem grande sucesso. A concorrente, perspicaz, reconhece que quem está a proteger o segredo está a jogar bem e questiona diretamente: «Será que és tu?» deixando no ar uma mistura de desafio e desconfiança que intensificou o clima entre os dois.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

