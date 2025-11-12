Tensão no ar: Liliana desconfortável com quarto secreto de Fábio e Ana

No Secret Story 9, o clima aqueceu depois de Fábio e Ana terem sido escolhidos para o quarto secreto. Liliana mostrou-se desconfortável e insegura com a situação. Ana Cristina não ficou calada e reagiu de imediato, atirando à colega: «Estás a querer passar-lhe um atestado de banana».
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18