Tensão no Especial! Ana e Inês pegam-se perante todos: «Foste muito mentirosa comigo»

No Especial do Secret Story 9, Ana e Inês voltam a trocar farpas em pleno direto, depois de assistirem a imagens da grande discussão que tiveram no dia anterior.

Recorde o que aconteceu:

Apesar do ambiente mais calmo na casa, a tensão regressa. Ana e Inês confrontam-se novamente, trocando acusações de forma bastante exaltada.

