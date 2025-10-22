Tensão no grupo: Pedro fala em “bananas” e Marisa Susana perde a paciência

No Secret Story 9, na mesa de refeições, a Marisa Susana confronta o Pedro, depois de o concorrente dizer que se sente ofuscado pelo seu grupo. O Pedro tenta justificar-se, mas a Marisa Susana ameaça afastar-se do colega para não o ofuscar. Exaltado, o Pedro explica que a imagem que passa para “os bananas” do grupo adversário, é que dentro do seu próprio grupo não tem destaque. As Marisas consideram que o Pedro se deixou levar pela opinião da Ana e a Marisa Susana conclui que o concorrente tem alguma ligação à Ana para dar tanta importância ao que diz.