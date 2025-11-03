Tensão nos intervalos da gala: Leandro aponta o dedo a Pedro Jorge depois de imagens polémicas

Nos bastidores da gala, Leandro não escondeu a indignação após ver as imagens emitidas em direto. O concorrente questionou porque motivo não lhe dirigiram as críticas diretamente, apontando ainda o nome de Pedro. Segundo Leandro, sempre que Pedro se sente melindrado, em vez de procurar compreender, reage de forma ofensiva.

Mais tarde, Pedro negou ter falado nas costas dos colegas e assegurou que mantém a consciência tranquila. Em resposta, Leandro reforçou que, se há pessoas descontentes com ele, têm a liberdade de se afastar.