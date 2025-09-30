Tensão! Pedro atira a Liliana: «Cala-te mas é»

No Secret Story 9, os concorrentes reunem-se no exterior da casa, para uma dinâmica. O clima acabou por azedar com Pedro e Liliana a trocarem farpas!
Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:
FÁBIO – 761 20 20 08
JOANA – 761 20 20 11
LEANDRO – 761 20 20 12
LILIANA – 761 20 20 14
PEDRO – 761 20 20 18
SANDRO – 761 20 20 20
Veja mais:
- O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas
- Como vai ser o futuro de Liliana e do noivo Zé? «Só ela mostrando…»
- Com a voz embargada, Cristina Ferreira dedica palavras especiais ao noivo Zé