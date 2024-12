Tensão! Rita e Renata entram em acusações e o confronto instala-se. Veja tudo

No Secret Story, desafiados pela Voz, os concorrentes atribuem um pecado mortal a quem lhes calha em sorte. A Rita escolhe a Ira e Soberba para a Renata, porque a concorrente leva tudo como um ataque e por se achar superior aos outros. A Renata acaba por atribuir a Preguiça à Rita, por achar que não está tão ativa no jogo desde a saída do Ruben. As concorrentes entram num bate-boca e ambas se acusam de “andar a reboque” de alguém no jogo. O Maycon intervém, dando razão à Renata quando diz que a Rita tem destaque por estar associada ao Marcelo e ao Ruben, atirando que isso lhe deu destaques em várias idas ao confessionário.