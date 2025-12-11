Tenso! Ana acusa Pedro de se juntar ao ‘Gangue dos Frescos’ por conveniência

No Secret Story 9, durante uma dinâmica, Marisa emocionou-se ao contar uma história de Natal em família. Depois de a Voz ter pedido aos concorrentes que atribuíssem elementos do presépio que descrevessem Pedro, Inês atribuiu-lhe o rei mago. A concorrente justificou-se com o facto de Pedro se ter ligado ao 'Gangue dos Frescos' por conveniência. No momento, Pedro admitiu que nunca criou amizades por conveniência dentro da casa.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
