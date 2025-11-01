Tenso! Ana arrasa Marisa Susana no Concílio dos Nomeados: «És uma vítima»

No Secret Story 9, no Concílio dos Nomeados, Bruno apontou Marisa Susana como a concorrente que, na sua opinião, deveria abandonar a Casa este domingo. A troca de farpas entre os dois aqueceu o ambiente, até que Ana interveio para defender o colega, afirmando que Marisa Susana se faz de vítima. A discussão rapidamente escalou, deixando o clima dentro da Casa bastante tenso.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!