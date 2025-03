A segundos de anunciar Inês Morais como vencedora do Secret Story – Desafio Final, Cláudio Ramos pediu respeito para com Miguel Vicente, ao ouvir os assobios dirigidos ao algarvio e as palmas direcionadas à jovem de Viseu. «Todos têm de ser respeitados. A última coisa que eu quero é ver alguém a tentar humilhar outra pessoa», pediu Cláudio Ramos.

VEJA TAMBÉM: Miguel Vicente vive o tão esperado reencontro com o filho bebé. Assim foram as primeiras horas após ficar em segundo lugar