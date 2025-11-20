No Secret Story 9, Fábio e Dylan entram em despique após mais um momento de tensão na casa. Fábio avança com críticas diretas, mas Dylan mantém a postura e responde apenas que «não lhe apetece» dar retorno. Inês defende Dylan e afirma: «Iludidos».
Tenso: Despique aquece entre Fábio e Dylan
- Hoje às 15:17
Últimos vídeos
01:34
Tenso: Despique aquece entre Fábio e Dylan
Hoje às 15:17
04:39
Liliana desconfiada do segredo de Marisa: «Porque é que ela fica tão incomodada?»
Há 29 min
01:53
Já sabe de tudo! Marisa Susana tem palpite sobre o segredo de Marisa
Há 35 min
04:39
Pedro não resiste! Conversa ‘picante’ com Marisa aquece o clima no quarto
Há 39 min
05:01
Ataque de ciúmes? Liliana desabafa com Marisa Susana sobre Ana e Fábio
Há 47 min
05:17
O caldo entornou: Ana entra em confronto com Pedro por causa do jantar
Há 57 min
03:47
«Tu já tens idade suficiente…»: Ana ‘pega-se’ com Bruno
Há 1h e 7min
02:21
Tensão na casa! Leandro explode após crítica de Inês
Há 1h e 12min
04:00
Ao rubro: Leandro e Marisa Susana em gritaria que reacende suspeitas sobre Pedro e Marisa
Há 1h e 33min
03:19
Inédito: Dylan ameaça abandonar tudo se Inês for expulsa
Há 1h e 37min
04:40
Ataques ao grupo de Bruno e Dylan terminam em bate-boca aceso
Há 1h e 46min
03:16
Beijos sem fim: Marisa surpreende Pedro com missão atrevida pela casa fora
Há 1h e 55min
04:57
Bruno acusa Gang dos frescos de «Paz podre» e o caos instala-se
Há 2h e 0min
02:53
Berros sem fim: Ana e Liliana explodem por causa de tarefas
Há 2h e 19min
06:12
Bombástico: Homens do Secret Story 9 surpreendem com novo visual
Há 3h e 35min
03:57
Marisa, Ana, Bruna e Inês mostram-se revoltadas com Marisa Susana: «Não me larga da mão»
Há 3h e 55min
05:31
Após mexericos, Ana e Marisa desabafam e mostram-se descontentes com colegas: «Santinha»
Há 3h e 58min
04:30
Bruna assume ataque direto a Liliana e Fábio: «rasguei-os aos dois»
Hoje às 16:23
03:22
Após dinâmica, Ana mostra-se revoltada e desabafa com Marisa
Hoje às 16:12
06:01
Concorrentes arrasam Fábio e Liliana: «Não tem cérebro»
Hoje às 15:55
01:03
Dylan em gesto atrevido com Inês dispara: «Nunca mais arrancamos daqui»
Hoje às 15:53
02:20
Tenso. Inês como nunca a viu: «Isto é só malucos»
Hoje às 15:43
04:55
Bruna exalta-se após crítica e gera novo despique com Liliana
Hoje às 15:42
04:10
Mexericos ao rubro geram confusão: Bruna é ou não mordaz?
Hoje às 15:34
05:00
Explosão de conflitos após defesa inesperada de Marisa: «Massacre»
Hoje às 15:28
06:06
A ferver: Mexerico arrasa Marisa e provoca novo frente-a-frente na casa
Hoje às 15:24
02:17
Leandro e Inês contra o mundo? «Não aguento ver a vossa cara»
Hoje às 15:15
04:39
Inês defende Dylan com unhas e dentes: «O nome do Dylan dá muita comichão»
Hoje às 15:11
06:31
A ferver: Discussão estala após mexerico dirigido a Ana
Hoje às 15:08
01:38
Mexerico: Acusação explosiva gera confronto dentro da casa
Hoje às 14:54
02:34
Beijos sem fim: Inês e Dylan não se largam
Hoje às 14:26
02:55
Inédito: Liliana faz parte do pódio de finalistas de Leandro
Hoje às 14:23
01:15
Só visto! Marisa rompe as calças e Pedro fica maluco
Hoje às 14:05
00:49
Beijos quentes e uma palmada marota: Pedro e Marisa trocam carícias à descarada
Hoje às 13:20
03:17
Quando não há cão, caça-se com gato: Concorrente lava a loiça com gel de banho
Hoje às 13:12
04:53
Hilariante: Bruna, Bruno, Dylan e Inês são 'caricaturados'... com os seus próprios objetos
Hoje às 13:09
03:17
«Tu não merecias comer»: A polémica afirmação de Ana que leva Liliana a reagir
Hoje às 12:26
01:17
«Tu não sejas mentirosa!»: O polémico almoço de tomate e gelo volta a ser tema
Hoje às 12:04
06:08
«Se eu não quero cozinhar para aquelas quatro pessoas, pronto!»: Liliana 'passa-se' com Ana
Hoje às 12:02
07:48
Gritos entre Ana e Liliana levam a concorrente a bater no balcão da cozinha. Leandro 'junta-se à festa'
Hoje às 11:32
04:47
«Há um casal aqui dentro... um amor mais antigo»: Leandro abraça Marisa e lança provocação sobre segredo
Hoje às 11:02
03:58
Escondida dentro do armário, Marisa Susana tenta "apanhar" Pedro e Marisa
Hoje às 10:52
03:00
Pedro Jorge lança o pânico logo pela manhã: Há um novo roubo na casa!
Hoje às 10:32
01:07
Um beijo "à socapa" e longos abraços logo pela manhã: «Adoro o teu cheiro»
Hoje às 10:22
02:22
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
Hoje às 02:48
01:36
Marisa Susana expõe Marisa e Pedro: «Ela fez a casa pensar que ele era um monstro e ele fica bem com ela?»
Hoje às 02:45
04:02
«Eles são um casal»: Leandro e Marisa Susana já não têm dúvidas sobre Pedro e Marisa
Hoje às 02:43
06:00
Marisa Susana cria teoria sobre Pedro e Marisa: «Ele disse que tinha interesse em mulheres mais velhas»
Hoje às 02:30
01:16
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
Hoje às 02:22
01:09
A ferver! Marisa e Pedro querem ter intimidade: «Quero-me entregar a ti de corpo e alma»
Hoje às 02:00
02:29
Liliana garante que já sabe tudo o que se passa entre Pedro e Marisa
Hoje às 01:40
03:24
Marisa e Fábio em confronto aceso por causa de Liliana: «Queres penalizá-la!»
Hoje às 01:10
05:34
Marisa e Pedro descobertos: «Isto é ciúmes, estão muito à vontade, até tomam banho juntos»
Hoje às 01:00
05:34
Apanhada em flagrante! Liliana apercebe-se do desconforto de Marisa no striptease de Pedro
Hoje às 00:50
04:34
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Hoje às 00:05
06:19
Imperdível: Stripper invade a festa de despedida de solteira de Marisa Susana
Hoje às 00:02
03:01
«Eu não vou andar aqui com joguinhos»: Liliana encosta Fábio à parede
Hoje às 00:00
06:41
Ana e Liliana discutem por causa de Fábio: «Ainda bem que ele dormiu comigo e que...»
Ontem às 23:40
04:51
O clima aqueceu! Liliana cheia de ciúmes de Ana: «Tu sentes aí alguma coisa...»
Ontem às 23:30
02:48
«És igual a ela!»: Pedro compara Marisa a Liliana e deixa-a furiosa
Ontem às 23:13
01:23
Só visto! Marisa e Leandro levam Pedro ao limite com picardias e este sai porta fora
Ontem às 23:07