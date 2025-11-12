Tenso. Marisa confronta Pedro Jorge: «Estás a aconselhar uma pessoa que não é de confiança»

No Secret Story 9, as críticas a Marisa continuam a crescer dentro da casa. Marisa Susana afirmou que a colega perdeu credibilidade, enquanto Pedro Jorge considerou que a mulher é incoerente e não é de confiança. Após ver as imagens, Marisa confrontou o marido, mas Pedro reagiu com ironia: «Estás a aconselhar uma pessoa que não é de confiança». A tensão aumentou quando o concorrente lhe pediu para manter a calma, acentuando ainda mais o mal-estar entre o casal.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18