Tenso! Miguel Vicente abandona almoço: «Não falam mal da minha amiga!»

No Secret Story - Desafio Final, o Ossman, o Afonso, o Miguel e a Inês conquistaram um pequeno-almoço especial. O Miguel diz acreditar que o Ossman foi o autor do Mexerico que relacionou a Daniela ao Bruno, considerando que o concorrente “deu uma facada” nas costas da amiga. O Ossman nega e o Afonso diz acreditar que foi a Joana. O tema de conversa passa a ser a nova aliança entre o Miguel e a Daniela e a Inês acha muito estranho a bailarina ser tão disputada. O Miguel afirma ter garantido à Daniela que vai ficar sempre do seu lado. A Inês contesta que a Daniela não é real e, ofendido, o Miguel abandona o cubo, dizendo que não falam mal da sua amiga. Já na casa, o Miguel revela o que se passou, prometendo mostrar à Daniela o que é um verdadeiro amigo. Sobre o mexerico, o Miguel insiste que foi o Ossman e, a Joana, que se junta à conversa, garante que não foi ela, caso contrário já se teria denunciado com os nervos.